Украина начала готовиться к обороне Киева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются создать десять новых бригад, часть из которых должна будет защищать Киев в случае наступления России, рассказал The Economist командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк.

По его словам, Россия никогда не отказывалась от идеи полного захвата украинской столицы. «Защита Киева остается одной из наших главных задач, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль сыграет оборона столицы в будущем», — подчеркнул украинский военачальник.

В первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину Павлюк уже руководил обороной Киева. Тогда он занимал должность председателя городской военной администрации. По его словам, российская угроза сегодня фундаментально отличается от той, что была в начале войны. Главное отличие заключается в том, что Россия больше не может проводить масштабные наступления на нескольких фронтах, поскольку у нее нет большого количества боеприпасов, отметил Павлюк.

Он считает, что Луганское и Донецкое направления останутся основными для России. При этом российская армия растягивает линию украинской обороны, нанося удары севернее — по Харьковской и Сумской областям. «Россия проверяет устойчивость наших [оборонительных] линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление», — пояснил Павлюк.

По его мнению, критическая фаза войны может наступить в ближайшие два месяца. Это связано с тем, что российская армия бросает в бой всю имеющуюся боеспособную технику, «чтобы протестировать истощенные украинские войска, не имеющие достаточного количества вооружений». Но американская военная помощь в скором времени прибудет на фронт, подчеркнул командующий Сухопутными войсками Украины.