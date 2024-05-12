Израиль ударил по Ливану

За последние несколько часов истребители ВВС Израиля атаковали две пусковые позиции террористической организации «Хезболла» на юге Ливана.

Кроме того, в районе Аль-Хариба были атакованы две террористические инфраструктуры организации.

В течение дня было зафиксировано несколько запусков по Израилю с территории Ливана, которые были запущены в разные районы на севере страны, жертв нет. Силы ЦАХАЛ атаковали источники стрельбы.