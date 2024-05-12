Зеленский о боях в Харькове
Ожесточенные оборонительные бои идут на «значительной части приграничья» Харьковской области, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Президент Украины заявил, что ВСУ проводят контратаки, и призвал местное население всячески содействовать военным.
Волчанск находится всего в нескольких километрах от российской границы. На фоне продвижения войск РФ в Харьковской области из города началась эвакуация. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что, по последним данным, в Волчанске остается до 500 человек. 10 мая украинские власти сообщили об эвакуации мирных жителей из Волчанска.