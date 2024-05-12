Что Северная Корея передала России
Россия могла получить от Северной Кореи около 6700 контейнеров со снарядами, сообщает Yonhap News Agency.
Такого количества контейнеров достаточно для перевозки примерно 3 млн снарядов 152-мм калибра. Боеприпасы могли отправлять в Россию с сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что Северная Корея разработала новую 240-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) с «управляемыми» снарядами, которые могут быть переданы России для использования в войне против Украины уже в этом году.