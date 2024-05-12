Отдел спорта 07:55

Продолжается визит в Азербайджан президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммеда Джалуда, прибывшего по приглашению Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF).

Вчера он вместе с президентом AAF Кямраном Набизаде и вице-президентом Фирдовси Умудовым посетил «ASK Арену». Здесь Джалуд ознакомился с условиями, созданными на базе национальных сборных Азербайджана по тяжелой атлетике. Президент IWF, наблюдавший за тренировкой штангистов национальной команды, выразил удовлетворение увиденным и пожелал успехов спортсменам и тренерскому составу в предстоящих соревнованиях.

Он сказал, что увидел большой потенциал у молодых азербайджанских спортсменов и выразил уверенность, что их ждут великие победы. В ходе общения тяжелоатлеты поблагодарили главу IWF и отметили, что эта встреча станет для них большой мотивацией.

Затем Мохаммед Джалуд осмотрел отель, расположенный на «ASK Арене», ознакомился с условиями для спортсменов и тренерского состава. Его проинформировали, что тут созданы необходимые возможности для организации учебно-тренировочных сборов, курсов и семинаров для специалистов. Есть все условия для питания, отдыха, восстановления. Президент IWF подчеркнул, что такие условия для тяжелой атлетики имеются в немногих странах мира, отметив, что это место является также идеальным для реализации международной научной и образовательной деятельности.

Мохаммед Джалуд посетил Центр тяжелой атлетики, расположенный в поселке Шувелан. Здесь ему показали соревновательный и тренировочный залы, комнаты для учебы и проживания, а также рассказали обо всех возможностях спортивного объекта. Гостю сообщили, что здесь регулярно проводятся внутренние соревнования, национальные сборные выбирают это место для сборов. Мохаммед Джалуд заявил, что у азербайджанской тяжелой атлетики большое будущее, и именно такие залы и условия могут дать особый толчок ее развитию.