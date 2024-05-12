«Заседание комитета началось в 9:00 и завершилось ровно через две минуты. Нам, оппозиционерам, ограничили вход. Юридический комитет подписал документ за две минуты», - заявила Херхеулидзе на брифинге.

«Эхо Кавказа» отмечает, что представители оппозиции, которых некоторое время не пускали к зданию парламента, не успели зайти на заседание комитета.

Анри Оханашвили, председатель комитета, заявил, что третье чтение предусматривает лишь редакционные поправки, которых у депутатов правящей партии не оказалось.

Члены «Грузинской мечты» прибыли в здание законодательного органа через улицы Читадзе и Братьев Зубалашвили – после того, как спецназ оттеснил оттуда протестующих. Полицейские избили нескольких демонстрантов, есть задержанные. При появлении депутатов были слышны выкрики участников митинга: «Рабы! Рабы!»

Уже завтра, 14 мая, правящая партия «Грузинская мечта» планирует рассмотреть и утвердить в третьем чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния» на заседании сессии.

Накануне противники резонансной инициативы собрались на проспекте Руставели в 22:00 и, как было запланировано, провели там всю ночь. Акция проходила мирно. Прежде чем приступить к оттеснению протестующих с нескольких участков, представители МВД объявили через громкоговоритель, что дают демонстрантам 5 минут на то, чтобы покинуть территорию. Еще одна группа спецназа находится на площади Свободы. Активных действий против протестующих они не предпринимают.