15:18

Протестующие перекрыли трассу Армения – Иран в районе города Вайк Вайоцдзорской области, сообщают армянские телеграм-каналы.

*** 11:09 В ходе акций в Ереване задержаны уже 134 человека, выступающих за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД.

***10:24



88 граждан доставлены в отделения полиции, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД республики. В ведомстве отметили, что все указанные граждане задержаны за невыполнение законных требований представителей власти (по статье 182 УК Армении). По сообщению полиции, в настоящее время в армянской столице нет закрытых или заблокированных улиц.