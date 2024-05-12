Армяне перекрыли дорогу в Иран фото; видео; обновлено 15:18
Протестующие перекрыли трассу Армения – Иран в районе города Вайк Вайоцдзорской области, сообщают армянские телеграм-каналы.
*** 11:09
В ходе акций в Ереване задержаны уже 134 человека, выступающих за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД.
***10:24
88 граждан доставлены в отделения полиции, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
В ведомстве отметили, что все указанные граждане задержаны за невыполнение законных требований представителей власти (по статье 182 УК Армении).
По сообщению полиции, в настоящее время в армянской столице нет закрытых или заблокированных улиц.
May 13, 2024
* * * 09:25
Сторонники армянской оппозиции с раннего утра 13 мая по призыву Баграта Галстаняна начали перекрывать улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Люди перекрывают улицы с помощью скамеек и мусорных баков, на место акций прибывают силы полиции, есть задержанные.