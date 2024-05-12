13 мая в Баку начала свою работу II министерская конференция ISESCO по PISA. Международная конференция, организованная Министерством науки и образования и Институтом образования в партнерстве с Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвящена теме «Обзор результатов PISA 2022: глобальные и региональные тренды».

В конференции принимают участие более 40 представителей из Узбекистана, Казахстана, Саудовской Аравии, Катара, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, Латвии, Нигерии, Малайзии, Марокко, Брунея, Ливана, Омана, Гамбии и других стран.

Цель мероприятия – адаптировать критерии оценок в странах к их образовательной системе, определить лучшие практики, которые можно использовать для разработки более эффективных и актуальных систем оценки.