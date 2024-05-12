Американцы разъяснили, почему Путин заменил Шойгу

Президент РФ Владимир Путин решил поставить во главе Минобороны своего бывшего помощника по экономике Андрея Белоусова, чтобы подготовиться к затяжной войне против Украины и возможной конфронтации с НАТО. Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечают эксперты, у Белоусова нет военного опыта, но и Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, тоже не служил в армии, поэтому это нельзя считать аномальным. Эксперты обращают внимание на то, что Белоусов находился во главе Минэкономразвития и участвовал в управлении различными инновационными проектами, в том числе по разработке беспилотников. Это подготовило его к руководству ведомством, которое при Шойгу сталкивалось с обвинениями в коррупции.

По мнению военных аналитиков, Путин может использовать опыт Белоусова для объединения военной и экономической политики.

«Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что он имеет и положительные отношения с Путиным», - добавили в Институте изучения войны.

Как говорится в отчете, замены Шойгу и Патрушева также соответствуют общей политике Путина по тихому вытеснению высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности путем предоставления им периферийных ролей в российской сфере безопасности вместо того, чтобы просто уволить их. Ранее он так же отодвигал своих неудачливых генералов, назначая их на периферийные должности, связанные с безопасностью и обороной, вне прямого подчинения, иногда позволяя им «искупить свою вину и вернуться на службу к Путину».