Партия Пашиняна: История армянской церкви – миф, который нужно разрушить

Депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Арсен Торосян назвал историю армянской церкви мифом, который нужно разрушить. Его слова приводят армянские СМИ.

Торосян также обвинил церковь в разрушении армянской государственности.

«Нашему народу выпала очень тяжелая участь. Помимо того, что ему предстоит разрушить более чем 100-летние мифы и стереотипы, чтобы плавать в этом бурном море, фактически ему еще предстоит окончательно и до основания разрушить 1700-летний миф, хотя частично ему это удалось путем создания государственности», - заявил Торосян.

Соратник Пашиняна также считает, что церковь хочет «принести в жертву государственность Армении ради своих внутренних и внешних групповых интересов».

«Непосредственный вклад церкви в разрушение армянской государственности… будет исчерпан, Республика Армения не отступит», - заявил представитель правящей партии.