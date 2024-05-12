Ильхам Алиев принял генсека Содружества наций добавлены фото; обновлено 18:45
Как уже сообщалось, 13 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Содружества наций (Commonwealth) Патрисию Скотланд.
Гостья, выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, подчеркнула, что он совпал с годовщиной со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Патрисия Скотланд с удовлетворением подчеркнула успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, отметив, что это особенно проявилось во время пандемии COVID19. Она сообщила, что участвовала в Саммите Движения в Уганде, на котором все государства высоко оценили председательство Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан осуществлял эффективную деятельность в рамках председательства в Движении неприсоединения, предпринял важные шаги на пути институционализации Движения. Напомнив, что инициатива созыва Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с COVID-19 в период пандемии принадлежала Азербайджану, Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан оказал помощь более чем 80 странам, особенно государствам-членам Движения неприсоединения, обеспечил принятие в институтах ООН соответствующих резолюций против вакцинного национализма, предпринимал шаги по объединению усилий в борьбе с этим явлением на международной арене.
Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан использует международный опыт, накопленный за время председательства в Движении, в вопросе борьбы с изменением климата, продолжит усилия в этом направлении, продемонстрирует справедливый подход к странам, страдающим от изменения климата.
Глава государства подчеркнул, что при единогласной поддержке мировой общественности было принято решение о председательстве Азербайджана на COP29 и проведении этого мероприятия в Баку. Отметив, что Азербайджан входит в «тройку председательства» в Движении неприсоединения, Ильхам Алиев сказал, что механизм «тройки» создан и в рамках СОР. Он подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Бразилия взаимодействуют в этом направлении, и несмотря на то, что эти страны расположены в разных регионах, они работают над совместным продвижением повестки дня СОР. Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан заинтересован в развитии связей с Содружеством наций.
Сообщив, что 33 члена Содружества наций являются малыми островными государствами, Патрисия Скотланд подчеркнула, что эти страны больше всего подвергаются негативным последствиям изменения климата.
Отметив, что в рамках председательства на COP29 Азербайджан будет уделять особое внимание проблемам малых островных государств и малоразвитых стран, Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна готова внести свой вклад в решение их проблем. В этом контексте были обсуждены совместные проекты сотрудничества между Азербайджаном и Содружеством наций, а также вопрос проведения в рамках COP29 специального заседания, посвященного малым островным государствам.
* * * 10:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 мая принял генерального секретаря Содружества наций (Commonwealth) Патрисию Скотланд. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.