Нарышкин предлагает Бернсу: ты – мне, я – тебе что происходит?
Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин не исключил, что выйдет на контакт с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.
Успешно пережив череду «новых» назначений российского президента, хотя волноваться ему вообще-то было не из-за чего, главный разведчик России тут же сообщил, что готов встретиться с главой ЦРУ. Именно так следует расшифровывать его «не исключаю», поскольку на том уровне, где он вращается, это однозначно означает сигнал «готов к встрече». Совсем как тот цветок на подоконнике явочной квартиры для профессора Плейшнера.
Тем для встречи двух глав разведслужбы не так уж и много. Точнее говоря, пока просматривается всего две. Либо Нарышкину поручено – понятно кем – передать администрации Байдена некое послание, касающееся войны в Украине. Либо предметом встречи станет деятельность «ИГ-Хорасан», то есть главный Штирлиц России попросит у американцев имеющуюся у них информацию об этой организации. А может, оба этих вопроса будут совмещены.
Но и это объяснение не снимает вопросов к анонсу Нарышкина. Ведь еще совсем недавно российские спецслужбы устами своих официальных спикеров заявляли, что переданное им американцами предупреждение о теракте в «Крокусе» было «предельно неконкретным» и никакой существенной пользы не принесло. Более того, за три дня до нападения сам президент России Путин назвал заявления о возможности терактов в России «провокационными».
Кроме того, они же с упорством, достойным лучшего применения, вопреки логике и фактам отвергали причастность «ИГ-Хорасан» к этому теракту, напирая на версию об «украинском следе». И тут вдруг такой поворот. Качество американской информации признано более чем удовлетворительным, дескать, «дайте еще».
Конечно, для кого-то это покажется неожиданным. Но для людей, которые, что называется, «в теме», ничего удивительного в таком повороте событий нет. Российские спецслужбы не могут наладить работу по группировке «ИГ-Хорасан», и возникла эта проблема не вчера.
Россия сейчас пытается то ли заигрывать, то ли выстроить отношения с «Талибаном», главным на сегодняшний день врагом «ИГ-Хорасан». И если в Афганистане дела у «хорасанцев» идут, мягко говоря, не очень, то в том же Таджикистане им удалось добиться некоторых успехов в создании своих, пока еще «спящих», ячеек. И таджикская госбезопасность ничего не может с этим поделать, хотя и пытается.
А уж оттуда «хорасанцы» под видом трудовых мигрантов попадают в Россию. Где им вообще зачастую удается полностью выпасть из-под контроля российских спецслужб и, соответственно, работать во вполне комфортных условиях. Судя по всему, серьезных выходов спецслужб в диаспорах нет. Как утверждают специалисты, там по-прежнему работает «правило Лас-Вегаса»: «то, что происходит в Лас-Вегасе – в Лас-Вегасе и остается», информации оттуда минимум.
Поэтому российские спецслужбы готовы для восполнения этого дефицита пойти даже на сотрудничество со столь ненавистным им Вашингтоном – «дайте хоть крохи» того, что имеете, у нас и этого нет.
Вообще-то подобное сотрудничество между разведками двух стран – дело вполне обычное. И, как правило, взаимовыгодное. Но проблема в том, что российская сторона сама себя выключила. И продолжает выключать из международной системы договоренностей, наивно решив, что со всем справится сама. Как оказалось, крупно ошибалась.
И теперь американцам предстоит решить, принимать ли ее в эту систему обратно. И за какую цену и на каких условиях, поскольку в мире спецслужб все определяет формула: ты – мне, я – тебе. Ждем новостей, поскольку мяч сейчас на стороне американцев.