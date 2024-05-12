Юлия Медведева, специально для haqqin.az 12:08

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин не исключил, что выйдет на контакт с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Успешно пережив череду «новых» назначений российского президента, хотя волноваться ему вообще-то было не из-за чего, главный разведчик России тут же сообщил, что готов встретиться с главой ЦРУ. Именно так следует расшифровывать его «не исключаю», поскольку на том уровне, где он вращается, это однозначно означает сигнал «готов к встрече». Совсем как тот цветок на подоконнике явочной квартиры для профессора Плейшнера.

Тем для встречи двух глав разведслужбы не так уж и много. Точнее говоря, пока просматривается всего две. Либо Нарышкину поручено – понятно кем – передать администрации Байдена некое послание, касающееся войны в Украине. Либо предметом встречи станет деятельность «ИГ-Хорасан», то есть главный Штирлиц России попросит у американцев имеющуюся у них информацию об этой организации. А может, оба этих вопроса будут совмещены. Но и это объяснение не снимает вопросов к анонсу Нарышкина. Ведь еще совсем недавно российские спецслужбы устами своих официальных спикеров заявляли, что переданное им американцами предупреждение о теракте в «Крокусе» было «предельно неконкретным» и никакой существенной пользы не принесло. Более того, за три дня до нападения сам президент России Путин назвал заявления о возможности терактов в России «провокационными». Кроме того, они же с упорством, достойным лучшего применения, вопреки логике и фактам отвергали причастность «ИГ-Хорасан» к этому теракту, напирая на версию об «украинском следе». И тут вдруг такой поворот. Качество американской информации признано более чем удовлетворительным, дескать, «дайте еще».