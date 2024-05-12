Россия ищет правнучку Чкалова. Она призывала нанести ядерный удар по Москве

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск Дарью Богданову – правнучку по материнской линии прославленного советского летчика героя Валерия Павловича Чкалова. Об этом стало известно в понедельник, 13 мая, из базы данных министерства.

Богданова с мужем украинцем Михаилом Золоторенко сейчас проживает в Бельгии, где занимается в основном блогерством, изобличая российское вторжение в Украину. Также блогерша имеет израильское гражданство. Она не скрывает, что оказывает финансовую помощь ВСУ, закупая для Украины дроны.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что в отношении Богдановой возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета) УК РФ. Ей грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет. Дело было возбуждено после размещения Богдановой постов в соцсетях с негативными высказываниями о российской армии и ее интервью украинскому каналу, где она заявляла, что по Москве нужно нанести ядерный удар.