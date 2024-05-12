Лидер ХАМАС Яхья Синвар и другие высокопоставленные лица палестинского движения скрываются не в Рафахе, а в Хан-Юнисе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.

Согласно информации, Синвар не покидал туннель в Хан-Юнисе, где он скрывался с начала войны. Огромная сеть туннелей ХАМАС находится глубоко под землей в Хан-Юнисе, по информации газеты, местами уходя на глубину до 15 этажей. Кроме того, Синвар держит возле себя израильских заложников в качестве живого щита.

В Вашингтоне полагают, что израильская разведка обладает такой же, а возможно, более точной информацией о местонахождении Синвара.

«Однако с самого начала конфликта США снабжали Израиль разведданными о лидерах ХАМАС», - подчеркивают авторы статьи.