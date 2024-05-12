Исторический успех азербайджанских паралимпийцев на чемпионате Европы

Отдел спорта

В Белграде прошел чемпионат Европы по пара-таэквондо.

Азербайджанские спортсмены завоевали две медали. Имамеддин Халилов (70 кг) удостоился золотой награды, а Абульфаз Абузарли (80 кг) – серебряной.

В общекомандном зачете сборная Азербайджана, выступавшая в составе трех таэквондистов, заняла 1-е место, добившись исторического успеха.

Азербайджанская команда выступала на Евро под руководством главного тренера Фарида Тагизаде.