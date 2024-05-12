Исторический успех азербайджанских паралимпийцев на чемпионате Европы
В Белграде прошел чемпионат Европы по пара-таэквондо.
Азербайджанские спортсмены завоевали две медали. Имамеддин Халилов (70 кг) удостоился золотой награды, а Абульфаз Абузарли (80 кг) – серебряной.
В общекомандном зачете сборная Азербайджана, выступавшая в составе трех таэквондистов, заняла 1-е место, добившись исторического успеха.
Азербайджанская команда выступала на Евро под руководством главного тренера Фарида Тагизаде.
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