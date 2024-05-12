Беспилотники Службы безопасности Украины этой ночью поразили нефтебазу и электроподстанцию в Белгородской и Липецкой областях Российской Федерации. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, пожар произошел на нефтебазе «Осколнефтеснабжение» возле н.п. Старый Оскол Белгородской области.

А в Липецкой области дроны поразили электроподстанцию «Елецкая», которая питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию «Становая» и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами. Пожар на этом объекте уже подтвердил местный губернатор.

«Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться», - отметил информированный источник.