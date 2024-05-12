Макаревич всей душой с Украиной

Музыкант Андрей Макаревич в телефонном разговоре с «президентом Украины Владимиром Зеленским», от имени которого артисту позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

«Я в первый день победы вашей (Украины) с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт. Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни, - сказал Макаревич. - Я желаю вам тройного здоровья. Я вам желаю все это выдержать и сдюжить, и всех их победить. Выхода нет!»

Российские блогеры отметили, что в разговоре музыкант оправдал запрещенного в РФ Степана Бандеру.