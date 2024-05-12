Психиатры вынесли заключение о зарубившем свою семью Ахмедове

Обнародовано окончательное заключение экспертизы о психическом состоянии Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в жестоком убийстве пятерых членов своей семьи, двое из которых были несовершеннолетними.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании протеста прокуратуры в отношении обвиняемого была проведена повторная экспертиза.

В заключении повторной экспертизы, как и в предыдущей, также заявляется, что обвиняемый находился в невменяемом состоянии во время совершения преступления.

На следующем этапе Ахмедову предъявят окончательное обвинение, а уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения. Если суд также придет к выводу, что обвиняемый совершил преступление в невменяемом состоянии, Ахмеда Ахмедова освободят от наказания.

Однако его не отпустят на свободу, а назначат принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении.