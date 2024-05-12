Пашинян обсудил нормализацию с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с действующим председателем ОБСЕ Яном Боргом. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества с ОБСЕ, пишут армянские СМИ.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации в регионе Южного Кавказа. В ходе переговоров также был рассмотрен процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ян Борг отметил, что возглавляемая им организация поддерживает усилия по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионах, где расположены страны-участники ОБСЕ, и привержена их продвижению в рамках своего мандата.