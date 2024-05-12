Борреля призвали надавить на Грузию

Министры иностранных дел 12 европейских государств, в том числе Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции, призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сделать экстренное заявление по ситуации в Грузии на фоне рассмотрения законопроекта об иноагентах.

Главы МИД в своем обращении к Боррелю отметили, что "прямое и четкое послание сегодня имеет большое значение для обеспечения европейского будущего Грузии завтра".

Министры этих стран считают, что после недавнего выступления почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили стало очевидно, что правительство Грузии "отдалилось от демократического Запада и его стандартов", применяя "насилие против мирных протестующих и журналистов, освещающих протесты".