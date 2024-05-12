В Израиле знают, когда война закончится

Министр обороны Израиля Йоав Галант, выступая в Иерусалиме на церемонии в честь Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, заявил, что война «будет продолжаться до тех пор, пока мы не возвратим наших заложников и не ликвидируем власть ХАМАС».

По словам Галанта, которые приводят израильские СМИ, «эта война будет определять нашу жизнь на десятилетия вперед. Она будет продолжаться до тех пор, пока мы не возвратим наших заложников и не ликвидируем власть ХАМАС и его военный потенциал и не вернем процветание в Государство Израиль и улыбки на лица его граждан».

«Система безопасности обязана действовать всеми путями, чтобы вернуть похищенных в Израиль, вести борьбу до ликвидации ХАМАС и благополучно вернуть в свои дома всех жителей Израиля на севере и на юге», – заявил он.

В то же время в Кирьят-Шауле проходит демонстрация против Галанта. Протестующие кричат: «Их кровь на ваших руках».