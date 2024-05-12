В разрушении здания в Белгороде обвинили российских военных

«Мы изучили фото и видео, все которые имеются, и однозначно установили, что прилет в данном случае был с северо-востока от дома. С украинской стороны оттуда прилететь никак не могло», - рассказал в эфире журналист Руслан Левиев.

По его словам, по выбитым окнам, смятым гаражам и другим разрушениям видно, что взрывная волна шла с северо-востока на юго-запад. Это говорит о том, что стреляли с российской стороны. «Поэтому у нас только две версии: либо это российская зенитная ракета от комплекса противовоздушной обороны, которая дала сбой и после пуска полетела вниз — такое бывает, либо это очередной пример, когда у авиабомбы, пущенной с российского самолета, не раскрылись крылья и она в очередной раз упала на Белгород», — отметил Левиев.

В пользу второй версии, по его словам, говорит то, что в момент трагедии украинские телеграм-каналы сообщали о применении авиабомб по Харьковской области. Также основатель CIT назвал «абсолютно невероятным», что российская ПВО могла таким образом перехватить украинскую ракету, что она залетела за дом, развернулась в воздухе и полетела обратно, попав по северо-восточной стороне строения.

Также Левиев отметил, что украинские силы долгое время не использовали ракеты «Точка-У» для обстрела Белгорода. «Минобороны по старой памяти, по привычке использует старое наименование, не заморачиваясь, что это было, какой это был реально снаряд», — сказал Левиев.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что в телеграм-канале российского военного ведомства, в котором оно разоблачает «фейки», изначально было указано правильное направление прилетевшего снаряда.

То, что по дому в Белгороде попала зенитная ракета, выглядит более вероятным, соглашается военный эксперт Юрий Федоров. «Если бы туда упала большая бомба, больше 100 кг взрывчатки, там были бы гораздо более сильные повреждения. А вот боеголовка зенитной ракеты — это похоже на правду», — сказал эксперт. Он добавил, что все остальные разговоры — это «попытки переложить ответственность с одних плеч на другие».