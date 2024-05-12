Кандидат в министры обороны сделал первые заявления

Кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов выступил на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Российские СМИ пишут, что во время короткой речи Белоусов пообещал решить проблемы с льготами и медицинским обслуживанием для участников войны в Украине.

«Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены, этот вопрос надо решать. Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих», — отметил он.

Также Белоусов подчеркнул, что нужно работать над выделением жилья для тех, кто воевал в Украине.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что считает Белоусова хорошей кандидатурой на пост главы Минобороны, поскольку он «гражданский, не военный человек».