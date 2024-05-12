Блинкен: У Израиля нет надежного плана

У Израиля нет надежного плана по защите находящихся в Рафахе почти 1,4 млн палестинских мирных жителей. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Израиль должен иметь четкий, заслуживающий доверия план по защите гражданского населения, которого мы пока не видели», - подчеркнул госсекретарь США.

По словам Блинкена, отсутствие у Израиля плана по защите почти 1,4 млн мирных жителей, находящихся в Рафахе, оправдывает приостановку поставок американского оружия.

«США будут продолжать оказывать давление на израильских лидеров, чтобы они представили план того, каким они видят сектор Газа после окончания войны», - заключил он.