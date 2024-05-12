Азербайджан хочет добывать газ у берегов Болгарии

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заинтересована в участии в разведке газа на месторождении «Хан Тервел», расположенном в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. Согласно болгарским СМИ, данный вопрос обсуждался в ходе недавнего визита президента Румена Радева в Азербайджан.

«На следующей неделе мы планируем начать процедуру концессии по одному из блоков «Хан Тервел», – сообщил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов, слова которого приводит газета Zashtoto.

По его словам, геологические исследования и сейсморазведка 3D на всей акватории Черного моря показывают, что здесь достаточно высокий потенциал не только по запасам, но и по возможностям добычи углеводородов.

Малинов также выразил надежду, что благодаря болгарской газотранспортной сети большие объемы азербайджанского газа достигнут рынков Центральной и Восточной Европы и что поставки голубого топлива из Азербайджана в Болгарию вырастут.