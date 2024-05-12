Рада за ввод войск НАТО в Украину

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко потребовал от президента Украины Владимира Зеленского обратиться к западным странам с просьбой ввести в Украину свои войска.

"Украина должна обратиться к странам-партнерам о вводе войск на нашу территорию", – заявил Гончаренко, добавив, что уже подал Зеленскому соответствующее обращение.

Он напомнил, что на саммите в Париже лидеры европейских стран обсуждали такую возможность, а президент Франции Эммануэль Макрон уже дважды говорил о готовности отправить военных в Украину.

В связи с этим он потребовал от Зеленского дать поручение МИД и Минобороны внести это предложение на заседание СНБО и принять решение о допуске иностранных войск на территорию Украины с последующим одобрением в Раде.