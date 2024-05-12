Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 15:31

По сообщению издающейся в Иране ежедневной газеты Farhihteqan, в Азербайджане планируется конфисковать несколько объектов, принадлежащих исламской республике, в том числе «объекты культуры». Среди них – бакинский офис Али Акбара Оджага Неджата, занимавшего пост представителя верховного религиозного лидера аятоллы Али Хаменеи в Азербайджане. Сам офис был закрыт в 2021 году. Тогда же Неджат покинул Азербайджан.

Газета пишет, что отношения между двумя странами «продолжают ухудшаться», а также заявляет, что в число иранских объектов, которые планируется конфисковать в Азербайджане, входят офис государственного телевидения страны в Баку и здание представительства международного университета «Аль-Мустафа». Университет, действующий при Бюро исламской пропаганды Кумской семинарии, функционирует как финансируемая государством шиитская семинария университетского типа с филиалами почти в 60 странах. «Аль-Мустафа» стал основным инструментом Ирана для продвижения шиизма на международном уровне. Газета также раскритиковала недавнее приобретение Азербайджаном недвижимости в престижном районе Тегерана Пасдаран — здания площадью более трех тысяч квадратных метров и стоимостью около 20 миллионов долларов. Этот шаг, описанный как результат лоббистских усилий Баку после нападения на посольство, был назван газетой «совершенно бессмысленным», поскольку «Азербайджан продолжает закрывать и стремится конфисковать иранскую собственность». Издание утверждает, что эти объекты являются «дипломатическими» и в Азербайджане не проводилось судебных разбирательств, оправдывающих их конфискацию.

Как отмечает в связи с этими утверждениями оппозиционный телеканал Iran International, обвинение прозвучало на фоне ведения Ираном обширной деятельности в Азербайджане, включая предоставление бесплатного образования азербайджанским студентам в семинарии, пропаганду шиизма и финансирование различных культурных и религиозных мероприятий, направленных на усиление влияния Тегерана в регионе. «Эта ситуация подчеркивает давние усилия исламской республики по оказанию религиозного и геополитического влияния в Азербайджане, особенно после обретения последней независимости. Исламская партия Азербайджана, созданная после обретения независимости в 1991 году при поддержке Ирана для экспорта исламской революции, была распущена четыре года спустя по обвинению в попытке свергнуть правительство и превратить страну в исламскую республику. Отношения между двумя странами еще больше обострились, когда Азербайджан открыл посольство в Израиле, заклятом враге Ирана. Буквально в прошлом году было предотвращено нападение на посольство Израиля в Баку, совершенное при поддержке Ирана», — отмечает Iran International.