При поддержке Kapital Bank стартовал проект My Technology

При поддержке первого банка страны Kapital Bank, организации Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики и Бакинского инженерного университета стартовал конкурс My Technology, в котором принимают участие ученики 10 и 11 классов общеобразовательных школ, а также их преподаватели.

Цель конкурса- выявление школьников, обладающих предпринимательским складом ума, содействие их дальнейшему обучению и мотивации в данной сфере. В рамках проекта учащиеся и учителя должны зарегистрироваться, представив свои проекты, соответствующие условиям конкурса, до 20 мая 2024 года.

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/4X2YLqY4q5eweHudA

В 2024 году проект охватит 5 регионов страны: Апшерон-Хызинский, Гянджа-Газахский, Нагорно-Ширванский, Губа-Хачмазский и Нахчыванский экономические районы.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk , для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.