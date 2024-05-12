Сунак обозначил «Ось авторитарных государств»

«Ось авторитарных государств», к которой относятся Иран, Китай, Северная Корея и Россия, бросает вызов странам Запада, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом сообщает газета The Times.

По мнению премьер-министра, следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории Великобритании. Сунак считает, что в следующие пять лет произойдет больше изменений, чем за последние 30 лет. Глава правительства убежден, что ближайшие годы будут одними из наиболее опасных и в то же время трансформационных в истории Великобритании.

Глава правительства отметил, что Великобритания стоит на распутье, так как в течение следующих нескольких лет почти все аспекты британской жизни, от демократии до экономики и от социума до вопросов войны и мира, претерпят существенные изменения.