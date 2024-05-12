Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Анкаре. Об этом информирует Anadolu.

После встречи в формате один на один руководители двух стран продолжат переговоры с участием делегаций. По итогам переговоров Реджеп Тайип Эрдоган и Кириакос Мицотакис выступят на совместной пресс-конференции.

От имени президента Турции в честь премьер-министра Греции будет дан ужин.