Премьер Греции в Анкаре: переговоры с Эрдоганом обновлено 18:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Анкаре. Об этом информирует Anadolu.
После встречи в формате один на один руководители двух стран продолжат переговоры с участием делегаций. По итогам переговоров Реджеп Тайип Эрдоган и Кириакос Мицотакис выступят на совместной пресс-конференции.
От имени президента Турции в честь премьер-министра Греции будет дан ужин.
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл в Анкару, сообщают турецкие СМИ.
Самолет с греческой делегацией во главе с Мицотакисом приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре в 15:08 по местному времени.
Ранее сообщалось, что лидеры Турции и Греции Реджеп Тайип Эрдоган и Кириакос Мицотакис сегодня определят дорожную карту, которой будут следовать в предстоящий период.