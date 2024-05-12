Нетаньяху: Либо мы, либо они

Эта война именно об этом: либо мы, Израиль, либо они, чудовища ХАМАС. Об этом на государственной мемориальной церемонии заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Наши близкие, павшие в этой войне и во всех войнах Израиля, олицетворяют вечные ценности: любовь к народу, любовь к стране, готовность к самопожертвованию, веру в праведность пути», - сказал он.

На церемонии также выступал министр израильского военного кабинета Бени Ганц, он выразил уверенность в том, что Израиль одержит победу.

«В то время как в других странах жители бегут, когда начинается война, в Израиле они являются на службу в армию. Когда случилась катастрофа 7 октября, они приехали со всех концов мира. Они рванули на фронт, не дожидаясь приказа о мобилизации.

Мы выиграем эту тяжелую войну. Мы вернемся к спокойной жизни. И с Божьей помощью увидим наших похищенных», – сказал Ганц.