Первые ходжалинцы вернутся на малую родину

В ближайшие дни в город Ходжалы планируется переселить 50 семей, заявил начальник отдела по международному сотрудничеству и связям с общественностью Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ибрагим Мирзоев.

По его словам, сейчас на освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные восстановительно-строительные работы, формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для переселения и экономической реинтеграции.