Вьетнамцы и лаосцы в авангарде азербайджанской диаспоры

В Госкомитете по работе с диаспорой состоялись встречи с членами ассоциаций дружбы Вьетнам-Азербайджан и Лаос-Азербайджан.

Ф.Мурадов коснулся истории связей Азербайджана с Вьетнамом и Лаосом, представил информацию о направлениях деятельности комитета, реализованных проектах, домах Азербайджана, координационных советах и работе азербайджанской диаспоры. Он также подробно рассказал об агрессии Армении против Азербайджана и ее последствиях, а также об участии азербайджанской диаспоры в информационной работе в период Отечественной войны.

По словам Ф.Мурадова, во Вьетнаме и Лаосе проживает не так много азербайджанцев, и поэтому формирование диаспорального центра из числа граждан этой страны, некогда получивших образование в Азербайджане, заслуживает большой поддержки.

Поблагодарив за радушный прием, активисты диаспоры довели до внимания, что гордятся тем, что спустя 40 лет вновь находятся в Азербайджане, где некогда получили образование. Они отметили, что считают Азербайджан для себя второй Родиной, сообщили, что совершили поездку в Шушу и были восхищены темпами проводимых восстановительных и реконструкционных работ.