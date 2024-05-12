Вьетнамцы и лаосцы в авангарде азербайджанской диаспоры
В Госкомитете по работе с диаспорой состоялись встречи с членами ассоциаций дружбы Вьетнам-Азербайджан и Лаос-Азербайджан.
Как сообщает haqqin.az, председатель Госкомитета Фуад Мурадов встретился с активистами вышеуказанных ассоциаций, находящихся в Азербайджане.
Ф.Мурадов коснулся истории связей Азербайджана с Вьетнамом и Лаосом, представил информацию о направлениях деятельности комитета, реализованных проектах, домах Азербайджана, координационных советах и работе азербайджанской диаспоры. Он также подробно рассказал об агрессии Армении против Азербайджана и ее последствиях, а также об участии азербайджанской диаспоры в информационной работе в период Отечественной войны.
По словам Ф.Мурадова, во Вьетнаме и Лаосе проживает не так много азербайджанцев, и поэтому формирование диаспорального центра из числа граждан этой страны, некогда получивших образование в Азербайджане, заслуживает большой поддержки.
Поблагодарив за радушный прием, активисты диаспоры довели до внимания, что гордятся тем, что спустя 40 лет вновь находятся в Азербайджане, где некогда получили образование. Они отметили, что считают Азербайджан для себя второй Родиной, сообщили, что совершили поездку в Шушу и были восхищены темпами проводимых восстановительных и реконструкционных работ.
Отметим, что члены ассоциаций дружбы Вьетнам-Азербайджан и Лаос-Азербайджан, 40 лет назад получившие образование в Азербайджане, находятся в поездке в Азербайджане, организованной Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с посольством Азербайджанской Республики в Социалистической Республике Вьетнам. С учетом возможностей представления членами ассоциаций Aзербайджана в Лаосе и Вьетнаме, а также налаживания сотрудничества соответствующих структур Азербайджана с упомянутыми ассоциациями и привлечения их к двусторонним проектам комитет поддержал их визит в Азербайджан.
В рамках поездки, которая проходила с 5 по 10 мая, было запланировано участие гостей в ряде встреч. Они побывали в Шуше, ознакомились с некоторыми достопримечательностями Баку, посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и Аллею мучеников. Делегация провела встречи в министерствах иностранных дел и энергетики, Государственном агентстве по науке и высшему образованию, партии "Ени Азербайджан", SОCAR, Азербайджанском государственном экономическом университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.