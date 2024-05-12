Марукян: О чем попросил Пашинян Путина?

Власти Армении заявляют гражданам, что идут в сторону Евросоюза, но, попадая в Москву, просят нечто иное, заявил в видеоматериале бывший посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, комментируя недавнюю встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

В частности, он обратил внимание на сообщение, распространенное из Армении, согласно которому «на встрече достигнуто соглашение о выводе российских пограничников и военных пунктов из Гегаркуникской, Сюникской, Тавушской, Араратской и Вайоцдзорской областей, дислоцированных там в течение и после 44-дневной войны. Также утверждено решение о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту «Звартноц».

Марукян отметил, что в Армении это преподносят как победу, большое достижение.

Пресс-секретарь президента России же заявил, что была достигнута договоренность о выводе российских пограничников из ряда регионов Армении, но при этом сообщается, что по требованию армянской стороны российские пограничники продолжат оставаться на армяно-турецкой и армяно-иранской границах.

«То есть премьер-министр РА попросил Путина, чтобы российские пограничники несли службу на границе Армения-Иран, Армения-Турция. Во-первых, у Армении не было такой повестки. РА не представляла такого требования. Это было требованием экспертного поля. И тут возникает вопрос: что произошло в Кремле, в связи с чем премьер-министр Армении попросил Путина, чтобы российские пограничники продолжали службу на армяно-иранской границе?

Возникает еще один вопрос: а что теперь подумают об Армении Джек Салливан, Урсула фон дер Ляйен, Макрон, ведущие чиновники ЕС? Армения говорит наблюдателям ЕС: встаньте на армяно-азербайджанской границе и осуществляйте мониторинг, Российскую Федерацию просит остаться на границах Армения-Иран и Армения-Турция, а потом заявляет Москве: выходите из «Звартноца» и упомянутых нескольких маленьких пунктов.

Что это за путаница? Спикер Национального собрания Армении заявляет, что Российская Федерация вторглась в Украину, то есть говорит, что Российская Федерация является оккупантом, тем самым вступая в российско-украинскую тему, а премьер-министр просит эту же страну, как и прежде, оставаться на границах с Турцией и Ираном.

То есть людям внутри страны говорят: мы идем в сторону Евросоюза, а попадаем в Москву, и просим нечто иное. Меня больше интересует вопрос границы между Арменией и Ираном», - подчеркнул Марукян, добавив, что ждет разъяснений от властей Армении, а также представителей экспертного поля.