Египтяне изучают азербайджанскую культуру в Шуше
В Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана состоялась встреча председателя Госкомитета Фуада Мурадова с организаторами и победителями конкурсов, проведенных в 2023 году в Египте по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает haqqin.az, Фуад Мурадов в своем выступлении подчеркнул постепенное углубление связей между двумя странами, коснулся значения конкурсов, организованных ГКРД совместно с Обществом дружбы Египет-Азербайджан, проинформировал о направлениях деятельности комитета, реализованных проектах, домах Азербайджана, координационных советах и работе азербайджанской диаспоры. Он констатировал, что ознакомление зарубежных гостей, в частности, представителей исламских стран, с последствиями армянского вандализма против религиозных и культурных памятников в Карабахе является важным шагом на пути доведения до мира азербайджанских реалий.
Гости, поблагодарив за радушный прием, сообщили, что изучают азербайджанский язык на курсах, функционирующих при Обществе дружбы Египет-Азербайджан, что позволяет поближе ознакомиться с культурой Азербайджана и тюркского мира. Осудив акты вандализма, совершенные армянами в Шуше, египетские гости довели до внимания, что совершили поездку в Шушу и были восхищены темпами проводимых здесь работ по восстановлению и реконструкции.
В заключение гостям были вручены памятные подарки, а председателю Общества дружбы Египет-Азербайджан и азербайджанской диаспоры в Египте, ученому-исследователю Сеймуру Насирову – памятная медаль "100-летие Гейдара Алиева".
Отметим, что цель поездки с 5 по 9 мая, организованной при поддержке комитета, заключается в укреплении связей между Арабской Республикой Египет и Азербайджанской Республикой, обстоятельном ознакомлении египетской молодежи с древней историей и богатой культурой нашей Родины. В рамках поездки египетские гости побывали в Шуше, ознакомились с рядом достопримечательностей Баку, посетили могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и Аллею мучеников.