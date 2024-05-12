Египтяне изучают азербайджанскую культуру в Шуше

В Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана состоялась встреча председателя Госкомитета Фуада Мурадова с организаторами и победителями конкурсов, проведенных в 2023 году в Египте по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает haqqin.az, Фуад Мурадов в своем выступлении подчеркнул постепенное углубление связей между двумя странами, коснулся значения конкурсов, организованных ГКРД совместно с Обществом дружбы Египет-Азербайджан, проинформировал о направлениях деятельности комитета, реализованных проектах, домах Азербайджана, координационных советах и работе азербайджанской диаспоры. Он констатировал, что ознакомление зарубежных гостей, в частности, представителей исламских стран, с последствиями армянского вандализма против религиозных и культурных памятников в Карабахе является важным шагом на пути доведения до мира азербайджанских реалий.