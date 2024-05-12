Украина получит еще один Patriot

ФРГ в мае передаст Киеву еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, по-прежнему ожидается передача третьей системы ПВО Patriot. Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер.

"У нас сегодня уже две системы ПВО Patriot в Украине, и мы привезем сюда еще одну, третью <...>. Кроме систем Patriot, есть еще система IRIS-T. Уже несколько систем тут есть, и в мае прибудет еще одна система. Также мы привезли сюда [зенитные самоходные установки] Gepard и совсем новую систему, которая была разработана в Германии - Skynex", – сказал Егер.

13 апреля Минобороны ФРГ сообщило, что Берлин в скором времени отправит Украине еще одну систему Patriot из запасов Бундесвера. До сих пор киевские власти получили от Германии две системы Patriot.