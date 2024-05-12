Юлия Медведева, специально для haqqin.az 17:47

Разведка ВВС – это элита сирийских спецслужб, это верная опора Башара Асада, и каждое сколько-нибудь значительное кадровое назначение здесь производится только с его санкции. И уже только поэтому является предметом самого пристального интереса. И вот информация, что называется, «с полей»: на днях состоялось назначение полковника Дурайда Авада главой разведывательного подразделения ВВС в городе Хама, бригадного генерала Радвана Саккара – главой разведывательного отдела ВВС в городе Хомс, бригадного генерала Рами Мунира Исмаила - главой разведывательного подразделения ВВС в провинции Латакия. Но и это еще не все. 9 апреля сирийское Министерство обороны в правительстве сирийского режима назначило Сухейля аль-Хасана, бывшего командующего 25-й дивизией специального назначения, командующим всем армейским спецназом.

А ведь событие это достаточно знаковое. Которое говорит о том, что негласная борьба за влияние иранцев и россиян продолжается. И теперь вышло на новый уровень, стороны лоббируют назначение своих людей на целые территориальные отделы разведки ВВС и во главе целых военных группировок. Эта борьба велась постоянно. С 2015 года, когда российский военный контингент только зашел в Сирию. Иранцы этому аплодировали, но делали все возможное, чтобы пророссийские элементы в сирийских спецслужбах и армии не занимали ключевые посты. Впрочем, российско-иранское сотрудничество в Сирии всегда носило характер весьма недобросовестной конкуренции – что в экономике, что в других сферах. Иранцы воспринимали Сирию своей вотчиной, а российских – как временных попутчиков, которым серьезные сирийские активы попросту не положены. Помогли и спасибо, и пакуйте вещи на выход, и ни о каких квартирах в Сирии и не мечтайте, перефразируя русско-советского классика, написавшего «Мастера и Маргариту». До определенного момента Москва сглаживала эти острые углы, где-то промолчав, где-то просто не раздувая скандала. Но примерно с лета 2023 года российское терпение полностью исчерпалось. И в кругах российских бизнесменов и спецслужб пошли разговоры о том, что пора бы провести в совместном «сирийском кейсе» Москвы и Тегерана серьезную аудиторскую проверку: кто чего вложил и что за этот обмен получил.