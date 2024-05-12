Россия выдавливает Иран из спецслужб Сирии новый поворот
Разведка ВВС – это элита сирийских спецслужб, это верная опора Башара Асада, и каждое сколько-нибудь значительное кадровое назначение здесь производится только с его санкции. И уже только поэтому является предметом самого пристального интереса.
И вот информация, что называется, «с полей»: на днях состоялось назначение полковника Дурайда Авада главой разведывательного подразделения ВВС в городе Хама, бригадного генерала Радвана Саккара – главой разведывательного отдела ВВС в городе Хомс, бригадного генерала Рами Мунира Исмаила - главой разведывательного подразделения ВВС в провинции Латакия.
Но и это еще не все. 9 апреля сирийское Министерство обороны в правительстве сирийского режима назначило Сухейля аль-Хасана, бывшего командующего 25-й дивизией специального назначения, командующим всем армейским спецназом.
А ведь событие это достаточно знаковое. Которое говорит о том, что негласная борьба за влияние иранцев и россиян продолжается. И теперь вышло на новый уровень, стороны лоббируют назначение своих людей на целые территориальные отделы разведки ВВС и во главе целых военных группировок.
Эта борьба велась постоянно. С 2015 года, когда российский военный контингент только зашел в Сирию. Иранцы этому аплодировали, но делали все возможное, чтобы пророссийские элементы в сирийских спецслужбах и армии не занимали ключевые посты. Впрочем, российско-иранское сотрудничество в Сирии всегда носило характер весьма недобросовестной конкуренции – что в экономике, что в других сферах.
Иранцы воспринимали Сирию своей вотчиной, а российских – как временных попутчиков, которым серьезные сирийские активы попросту не положены. Помогли и спасибо, и пакуйте вещи на выход, и ни о каких квартирах в Сирии и не мечтайте, перефразируя русско-советского классика, написавшего «Мастера и Маргариту».
До определенного момента Москва сглаживала эти острые углы, где-то промолчав, где-то просто не раздувая скандала. Но примерно с лета 2023 года российское терпение полностью исчерпалось. И в кругах российских бизнесменов и спецслужб пошли разговоры о том, что пора бы провести в совместном «сирийском кейсе» Москвы и Тегерана серьезную аудиторскую проверку: кто чего вложил и что за этот обмен получил.
Поначалу эти разговоры только разговорами и оставались. Но после нескольких аналитических записок, которые удалось протолкнуть на самый верх, что-то в Кремле сдвинулось, и вниз была спущена директива, суть которой, если кратко, состояла в следующем: первое - позицию России в переговорах с Ираном по поводу распределения сирийских активов ужесточить. Второе - активизировать работу по продвижению пророссийских элементов на руководящие посты в сирийской армии, спецслужбах и гражданской администрации.
Российские «специалисты по Сирии в штатском» взяли под козырек и принялись за работу. Которая, как следует из полученной информации, уже принесла свои первые плоды. Правда, в экономической сфере таких успехов нет и пока не предвидится – но кто знает, что принесет нам завтра новостная лента.
Другое дело, что этот кадровый успех носит временный характер и иранцы не оставят его без ответа, не в их это правилах. А это значит, что российско-иранское соперничество в Сирии обязательно обострится. И, учитывая, что по «аппаратному весу» в Дамаске превосходство Тегерана над Москвой является подавляющим, дальнейший расклад для России в сирийских коридорах власти не выглядит слишком уж благоприятным.
Несмотря на все гневные декларации об империализме и неоколониализме Запада, Россия и Иран в Сирии ведут себя в точности как империалистические хищники. Что делает здесь столкновение их практически неизбежным. И не важно, какой характер оно будет носить – «горячий» или «холодный». В Сирии из них должен остаться только один – такая установка сейчас как в Москве, так и в Тегеране.