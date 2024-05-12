В минувший уик-энд азербайджанские акробаты успешно выступили на международных соревнованиях в болгарском Бургасе.

На Кубке мира наши гимнасты завоевали три медали. Смешанная пара Агасиф Рагимов – Разия Сеидли взяла золото. Серебро у дуэта Мурад Рафиев – Даниэль Аббасов и квартета в составе Риада Сафарова, Абдуллы Аль-Машаихи, Сеймура Джафарова и Расула Сеидли.

В Бургасе прошел и международный турнир Acro Cup, на котором наша команда с участием Захры Рашидовой, Анаиты Башири и Назрин Зейниевой в молодежных соревнованиях завоевала три золотые медали.

17-19 мая азербайджанские акробаты выступят на Кубке мира в Португалии.