Испания готовит новую военную помощь Украине

Министерство обороны Испании готовит новый пакет военной помощи Украине, в который войдут танки Leopard 2, а также крупнокалиберные боеприпасы. Как сообщает издание El Pais, подготовку пакета помощи могут закончить до 30 июня.

В состав пакета помощи войдут артиллерийские боеприпасы крупного калибра, легкие и тяжелые пулеметы, защищенные колесные машины для логистического обеспечения, бронированные машины пехоты, противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии, первые 10 танков из партии в 19 Leopard 2 A4, которые проходят восстановление.

Кроме того, испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.