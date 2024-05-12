Израиль месяц назад стал возвращать своих дипломатов в посольство в Анкаре и консульство в Стамбуле после того, как они были эвакуированы «по соображениям безопасности» после начала войны еврейского государства с ХАМАС. Об этом пишет Walla со ссылкой на источник в израильском МИД.

Источник в МИД сообщил, что израильские дипломаты вернулись в Турцию не полностью и на несколько дней, по окончании которых они возвращаются на родину. Им на смену в Турцию едут другие дипломаты.

Возвращение дипломатов произошло, несмотря на публичные обвинения между сторонами и шаги Турции по ограничению торговли с Израилем.

Источник базирующегося в Британии портала Middle East Eye подтвердил, что израильские дипломаты возвращаются на свои рабочие места. Кроме того, как сообщили источники в Израиле, состав турецкой дипломатической миссии в стране не уменьшился со дня нападения ХАМАС в октябре прошлого года. Турецкое посольство в Тель-Авиве и консульство в Иерусалиме все это время были открыты.

«Несмотря на то, что двусторонние отношения очень напряженные, мы будем делать все от нас зависящее, принимая во внимание возможные риски. ...Поэтому возвращение дипломатов будет постепенным и осторожным», - указал источник в Израиле.

В начале мая стало известно, что Турция прекратила весь импорт из Израиля и экспорт товаров в него из-за продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. Согласно данным турецкого статистического института, в 2023 году товарооборот между Турцией и Израилем составил 6,8 миллиарда долларов. Около 76 процентов из этой суммы составил турецкий экспорт. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что решение Анкары попирает интересы турецкого народа и бизнеса, игнорируя международные торговые договорённости.