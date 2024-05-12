Российский эксперт: Оппозиция Армении ничего не добьется

«Мы пока видим, что протест не настолько системный, по большей части заявительный, сам Пашинян прекрасно понимает, как с этим бороться, как апеллировать к своему ядерному электорату. Пока для него это проблема, но не экзистенциальная, пока это не выглядит как угроза для его власти», - считает российский эксперт.

По мнению Притчина, Пашинян - человек, который привык бороться за власть до конца: «Для него (Пашиняна) основополагающая цель - находиться у власти, у нее есть серьезные риски, если он власть потеряет, поэтому он будет биться за нее до последнего».

По словам Притчина, консолидация протестных сил, сплачивание оппозиции и массовость протестов показывают, что в обществе много недовольных Пашиняном и его действиями: «С другой стороны, все-таки вызывает вопросы лидерство нынешнего движения, насколько оно сможет использовать этот серьезный протест…».