Российский эксперт: Оппозиция Армении ничего не добьется
Армянская оппозиция, которая с 9 мая проводит акции в Ереване, не сможет добиться отставки главы правительства Никола Пашиняна. Такое заявление сделал ТАСС старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
«Мы пока видим, что протест не настолько системный, по большей части заявительный, сам Пашинян прекрасно понимает, как с этим бороться, как апеллировать к своему ядерному электорату. Пока для него это проблема, но не экзистенциальная, пока это не выглядит как угроза для его власти», - считает российский эксперт.
По мнению Притчина, Пашинян - человек, который привык бороться за власть до конца: «Для него (Пашиняна) основополагающая цель - находиться у власти, у нее есть серьезные риски, если он власть потеряет, поэтому он будет биться за нее до последнего».
По словам Притчина, консолидация протестных сил, сплачивание оппозиции и массовость протестов показывают, что в обществе много недовольных Пашиняном и его действиями: «С другой стороны, все-таки вызывает вопросы лидерство нынешнего движения, насколько оно сможет использовать этот серьезный протест…».