Ликвидирован Седат Аксу

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала в районе Гара в Ираке одного из главарей террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) Седата Аксу.

Согласно информации, полученной Anadolu из источников в службах безопасности, Аксу с позывным «Шевгер Чия» заказывал теракты против сил безопасности в Турции, Сирии и Ирака. Он также поставлял оружие и боеприпасы боевикам с целью организации терактов в зоне операции Pençe-Kilit.

Боевик вступил в ряды террористической организации в 1998 году и являлся одним из руководителей организации в Ираке.