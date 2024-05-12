Пашинян отправился на саммит демократии, пока в Армении протесты
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Данию, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.
Глава армянского правительства примет участие в «Копенгагенском саммите демократии». Пашинян будет присутствовать на обсуждении «С передовой линии: защита демократии Армении».
Отметим, что в последние недели в Армении противники процесса делимитации границы с Азербайджаном проводят акции протеста. Одним из их требований является отставка премьер-министра Никола Пашиняна.