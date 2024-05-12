Экс-министра за убийство жены отправили в тюрьму на 24 года

Присяжные в Астане вынесли обвинительный вердикт по делу бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого обвинили в убийстве его жены Салтанат Нукеновой.

The Insider передает, что ему назначили 24 года лишения свободы по совокупности преступлений. Отбывать наказание экс-министр будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Родственника Бишимбаева, Бахытжана Байжанова, суд приговорил к 4 годам тюрьмы. Его признали виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Бывшего министра национальной экономики Казахстана судили присяжные, все заседания проходили в открытом режиме. Следствие утверждало, Бишимбаев избивал и душил Нукенову, а также попросил своего брата — хозяина ресторана, где произошло убийство, — удалить записи с камер наблюдения и отвезти телефон жены домой, чтобы обеспечить себе алиби.