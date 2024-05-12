В России заявили о резком росте нефтегазовых доходов

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России остаются высокими. Они составили 4,2 трлн рублей в январе-апреле 2024 года. Это на 82% больше, чем за то же время год назад. Об этом сообщает Министерство финансов РФ, передает «Коммерсантъ».

В Минфине РФ рост доходов объясняют высокими ценами на нефть, а также покрытием недостачи нефтегазовых доходов за счет средств Фонда национального благосостояния.

«Коммерсантъ» пишет, что поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-апреля выросли на 25,4% к уровню прошлого года.

В апреле нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ третий месяц подряд превзошли базовый уровень и составили 1,229 трлн руб. Уровень с этого года определяется из цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель, установленный странами Запада в ответ на российскую агрессию, как потолок цен - на апрель его определил Минфин РФ в 1,152 трлн руб.