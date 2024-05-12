Заседание нового Исполкома АФФА длилось четыре часа. Какие решения приняты?

Среди прочих вопросов обсуждалось увеличение количества команд в Премьер-лиге и изменение лимита на легионеров.

В результате оба пункта остались неизменными. В следующем сезоне в Премьер-лиге вновь сыграют 10 клубов. Занявшая последнее место «Габала» покинет элиту, а ее заменит победитель Первой лиги, который пока не определен.

Схема лимита на легионеров осталась прежней: на поле могут одновременно находиться не больше семи иностранцев.

Стоит отметить, что это было второе и первое полноценное заседание Исполкома АФФА после избрания нового руководства Ассоциации. Оно длилось более четырех часов.

Напомним, 2 апреля президентом АФФА был избран Ровшан Наджаф.