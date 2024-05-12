Из-за сильной песчаной бури, сопровождающейся проливными дождями, на бензоколонку на одной из улиц индийского Мумбая рухнул рекламный щит. Местные СМИ сообщают о четырех погибших.

В результате инцидента пострадали 59 человек, 20 человек находятся под металлической конструкцией.

13 мая дожди и порывистый ветер обрушились на Мумбаи и соседние мегаполисы Индии, нарушив работу метро и пригородных поездов. Сильный ветер вырвал с корнем несколько деревьев, что привело к заторам на дорогах. Погода повлияла и на работу международного аэропорта Мумбаи, где были приостановлены вылеты и посадки самолетов. Во многих регионах Индии объявлены «желтый» и «оранжевый» уровень опасности.