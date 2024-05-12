Путин созвал Совбез и обсудил отношения с постсоветскими странами
Президент РФ Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля.
В совещании впервые в новом качестве принял участие экс-министр обороны Сергей Шойгу. 12 мая Путин назначил его секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева.
Основной темой совещания, уточнили в Кремле, стало «выстраивание отношений с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве».
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