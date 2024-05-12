ВСУ ударили по россиянам под Харьковом: идут бои

Украинские военные нанесли огневое поражение по россиянам на Харьковском направлении и потеснили их. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 17:00 по местному времени в понедельник, 13 мая.

Отмечается, что обстановка по всей линии фронта контролируется Силами обороны Украины, они восстанавливают позиции и на отдельных участках имеют тактические успехи.