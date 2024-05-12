ВСУ ударили по россиянам под Харьковом: идут бои
Украинские военные нанесли огневое поражение по россиянам на Харьковском направлении и потеснили их. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 17:00 по местному времени в понедельник, 13 мая.
Отмечается, что обстановка по всей линии фронта контролируется Силами обороны Украины, они восстанавливают позиции и на отдельных участках имеют тактические успехи.
«На Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12. Наши подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине населенного пункта Волчанск», – говорится в сообщении.
Также началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица.
Вечером 13 мая бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что город Волчанск в Харьковской области контролирует Украина. «Сегодня 13 мая 2024 года, 16 часов, находимся в городе Волчанске. Вот церковь, все видим. Город Волчанск сегодня находится под контролем Вооруженных сил Украины. Ситуация стабильная, контролируемая, поэтому все в порядке, не переживайте. Верьте в Вооруженные силы!» - говорится в видеоролике, опубликованном украинскими военные в социальных сетях.
Депутат Харьковского облсовета Александр Скорик заявил украинским СМИ, что Волчанск практически разрушен. «По последней информации из Волчанска, у врага есть продвижение. Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону», - цитирует его издание «Страна».