Извержение грязевого вулкана в Азербайджане
В понедельник, 13 мая, в 02:13 по местному времени произошло извержение грязевого вулкана Боздаг-Гюздек, расположенного в шести километрах к западу от поселка Гюздек. Извержение продолжалось 9 минут, сообщили в Центре сейсмологической службы.
Извержение вулкана было зафиксировано 8 цифровыми станциями Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
На основании данных этих сейсмостанций, осуществляющих мониторинг грязевых вулканов, установлено, что глубина очага грязевого вулкана Боздаг-Гюздек составила 3,5 километра, продолжительность извержения - 9 минут, выделяемая энергия - 8,67*106 джоулей.
Боздаг-Гюздек является одним из крупных грязевых вулканов Апшеронского полуострова. Предыдущее извержение этого вулкана произошло 13 февраля 2009 года.