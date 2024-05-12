Извержение грязевого вулкана в Азербайджане

В понедельник, 13 мая, в 02:13 по местному времени произошло извержение грязевого вулкана Боздаг-Гюздек, расположенного в шести километрах к западу от поселка Гюздек. Извержение продолжалось 9 минут, сообщили в Центре сейсмологической службы.

Извержение вулкана было зафиксировано 8 цифровыми станциями Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.